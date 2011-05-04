به گزارش خبرگزاری مهر، شاه‌آبادی نمایش "بلوط‌های تلخ" را از جمله آثاری دانست که تأثیراتش تا سال‌ها در ذهن‌اش باقی خواهد ماند. "بلوط‌های تلخ" ماجرای زندگی خانوده‌ای مرزنشین و مادری به نام بانو است که به همراه سه فرزندش درگیر جنگ می‌شود. این نمایش از روز یکشنبه چهارم اردیبهشت ساعت 19 در سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر به صحنه می‌رود.



رویا افشار، حمیدرضا نعیمی، سیروس همتی، مهدی صباغی، مجید تفرشی و آیدا صادقی بازیگران "بلوط‌های تلخ" هستند. ساعد مشکی هم طراحی پوستر و بروشور نمایش را بر عهده دارد. این نمایش در بخش چشم‌انداز بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به صحنه رفت و آیدا صادقی نامزد جایزه بازیگری زن کانون جهانی منتقدان تئاتر در جشنواره بیست و نهم بود.