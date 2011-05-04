به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات سازمان ملل، بر اساس اعلام این سازمان اگر نرخ باروری فعلی ادامه یابد که انتظار این خواهد بود تا پایان قرن جاری میلادی جمعیت جهان به رقم 10 میلیارد و 100 میلیون نفر خواهد رسید.



بر اساس "گزارش وضعیت جمعیت جهان 2010" که توسط بخش جمعیت اداره امور اقتصادی و اجتماعی ملل متحد روز گذشته در مقر سازمان ملل متحد در شهر نیویورک انتشار یافت بیشترین افزایش جمعیت در "کشور های دارای باروری بالا" که عمدتا در جنوب منطقه صحرای آفریقا قرار دارند و بعضی از کشورهای آسیایی، اقیانوسیه و آمریکای لاتین رخ خواهد داد.



در این گزارش آمده، در حال حاضر جمعیت جهان 7 میلیارد نفر است که این رقم تا سال 2023 به 8 میلیارد، 2041 به 9 میلیارد و سپس به 10 میلیارد نفر بعد از 2081 خواهد رسید.

