به گزارش خبرگزاری مهر، یونس عالی‌پور در حاشیه جلسه مشترک با تعزیرات حکومتی از آغاز طرح نظارتی بررسی کیفیت کالاهای بسته بندی شده از فردا در قم خبر داد و گفت: این طرح به مدت یک ماه در کلیه واحدهای صنعتی استان قم اجرایی خواهد شد و با متخلفان، برخورد قانونی صورت می گیرد.



وی در ادامه بیان داشت: این طرح توسط این سازمان و با مشارکت اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان قم، تعزیرات استان، استانداری، فرمانداری و نیروی انتظامی استان انجام خواهد شد.



عالی پور اضافه کرد: کار اطلاع رسانی از دهم تا چهاردهم اردیبهشت ماه انجام شده و ادامه خواهد داشت و طرح ضربتی از روز پنجشنبه به مرحله اجرا در می‌آید.



وی اظهار داشت: بعد از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، برخی واحدهای صنعتی مراجعاتی داشتند که قیمت محصولات خود را افزایش دهند.



واحدهای صنعتی باید سیستم تولید و مصرف انرژی خود را اصلاح کنند



رئیس سازمان بازرگانی استان قم با اشاره به اینکه قانون هدفمندی یارانه‌ها موجب افزایش قیمت کالاها نمی‌شود، ابراز داشت: واحدهای صنعتی باید توجه داشته باشند که سیستم تولید و مصرف انرژی خود را اصلاح کنند تا هزینه‌های تولیدشان پایین بیاید.

اجرای طرح نظارتی به مدت یک‌ماه



وی در پایان خاطر نشان کرد: بنابر گزارش‌های واصله، برخی واحدهای صنعتی اقدام به پایین آوردن کیفیت و کمیت محصولات خود کرده‌اند که در وزارت بازرگانی تصویب شد طرح نظارتی ویژه کمیت و کیفیت کالاهای بسته بندی شده از پانزدهم اردیبهشت‌ماه به مدت یک ماه در سراسر کشور اجرا شود.

