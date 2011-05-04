به گزارش خبرگزاری مهر، یونس عالیپور در حاشیه جلسه مشترک با تعزیرات حکومتی از آغاز طرح نظارتی بررسی کیفیت کالاهای بسته بندی شده از فردا در قم خبر داد و گفت: این طرح به مدت یک ماه در کلیه واحدهای صنعتی استان قم اجرایی خواهد شد و با متخلفان، برخورد قانونی صورت می گیرد.
وی در ادامه بیان داشت: این طرح توسط این سازمان و با مشارکت اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان قم، تعزیرات استان، استانداری، فرمانداری و نیروی انتظامی استان انجام خواهد شد.
عالی پور اضافه کرد: کار اطلاع رسانی از دهم تا چهاردهم اردیبهشت ماه انجام شده و ادامه خواهد داشت و طرح ضربتی از روز پنجشنبه به مرحله اجرا در میآید.
وی اظهار داشت: بعد از اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها، برخی واحدهای صنعتی مراجعاتی داشتند که قیمت محصولات خود را افزایش دهند.
واحدهای صنعتی باید سیستم تولید و مصرف انرژی خود را اصلاح کنند
رئیس سازمان بازرگانی استان قم با اشاره به اینکه قانون هدفمندی یارانهها موجب افزایش قیمت کالاها نمیشود، ابراز داشت: واحدهای صنعتی باید توجه داشته باشند که سیستم تولید و مصرف انرژی خود را اصلاح کنند تا هزینههای تولیدشان پایین بیاید.
اجرای طرح نظارتی به مدت یکماه
وی در پایان خاطر نشان کرد: بنابر گزارشهای واصله، برخی واحدهای صنعتی اقدام به پایین آوردن کیفیت و کمیت محصولات خود کردهاند که در وزارت بازرگانی تصویب شد طرح نظارتی ویژه کمیت و کیفیت کالاهای بسته بندی شده از پانزدهم اردیبهشتماه به مدت یک ماه در سراسر کشور اجرا شود.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی استان قم از آغاز طرح نظارتی بررسی کیفیت کالاهای بسته بندی شده از روز پنجشنبه در قم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، یونس عالیپور در حاشیه جلسه مشترک با تعزیرات حکومتی از آغاز طرح نظارتی بررسی کیفیت کالاهای بسته بندی شده از فردا در قم خبر داد و گفت: این طرح به مدت یک ماه در کلیه واحدهای صنعتی استان قم اجرایی خواهد شد و با متخلفان، برخورد قانونی صورت می گیرد.
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