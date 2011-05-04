حسین امیری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: تعداد بیمه شدگان اصلی تامین اجتماعی نیز در استان 170 هزار نفرهستند که گروه های جدیدی به این خانواده بزرگ درحال پیوستن هستند و ازآن جمله می توان به کارگران ساختمانی، قالی بافان وکشاورزان اشاره کرد.

وی با تاکید بر روند رو به رشد میزان بیمه شدگان در استان گفت: در نیمه دوم سال گذشته تعداد بیمه شدگان تامین اجتماعی در استان به میزان سه درصد افزایش یافت و به 34 درصد رسید.

وی ادامه داد: انتظارمی رود با توجه به استعداد بالای گلستان و اجرای برنامه عملیاتی تامین اجتماعی استان تا پایان سال 90 میزان بیمه شدگان به 40 درصد افزایش یابد.

امیری با بیان اینکه میزان ضریب نفوذ بیمه تامین اجتماعی در جامعه یکی ازشاخصهای مهم توسعه جامعه است، گفت: توسعه جامعه همراه با توسعه تامین اجتماعی اتفاق می افتد و آمار این صندوق نشان دهنده میزان رشد استان و نقاط قوت یا ضعف آن است.