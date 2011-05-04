تحصیل 12 ساله دانش آموزان خروجی مطلوبی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در شاهرود، ابوالقاسم قزوهی صبح چهارشنبه در مراسم تجلیل از معلمان نمونه این شهرستان در تالار شقایق های شاهرود به شروع تحول بنیادین در آموزش و پرورش اشاره کرد و افزود: این بحث مدت ها پیش مورد مطالبه مقام معظم رهبری بوده است.

قزوهی افزود: در این راستا ارزشیابی توصیفی به طور آزمایشی جای خود را به ارزشیابی کمی داده است و به جای دادن نمره به دانش آموزان از کلمات خوب، خیلی خوب، متوسط و ضعیف استفاده می شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان گفت: هدف از تغییر ارزشیابی در دوره ابتدایی این است که علاوه بر نمره به جنبه های دیگر دانش آموز در مدرسه توجه شود تا فرزندان به واسطه ای علمی که می آموزند بتوانند شهروندی با زندگی بهتر و وارسته به ارزش های انسانی و آشنا با آداب اجتماعی و مهارت های زندگی و عرفانی باشند.

وی با بیان اینکه در سال 93 کنکور سراسری حذف خواهد شد، اظهار داشت: آموزش و پرورش به دنبال این است تا با حذف کنکور خلاقیت جای حافظه محوری را در دانش آموزان بگیرد.

مدیر کل آموزش و پروش استان سمنان در بخش دیگری با اشاره به شخصت شهید مطهری معلمین را به مطالعه آثار ایشان و دانش آموزان را به تحصیل، تهذیب و ورزش توصیه کرد.

قزوهی افزود: آنچه باعث شد شهید مطهری به این مقام و منزلت برسد طهارت روح، پاکی و اخلاص ایشان بود چیزی که معلمان به عنوان الگوی برای دانش آموزان به آن نیازمند هستند.

وی با تاکید بر آشنایی معلمان با دانش روز تصریح کرد: به روز بودن، عالم زمان بودن و فهم درست از زمان از ویژگی هایی است که یک معلم باید داشته باشد.

در این مراسم از 22 نفر از معلمان نمونه شهرستان و استانی و پنج بازنشسته با اهدای لوح تقدیر و کمک هزینه حج عمره تجلیل شد.