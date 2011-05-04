به گزارش خبرگزاری مهر، "خونه جدید ما" به کارگردانی عاطفه خادم الرضا و نویسندگی طلا معتضد با هدف گسترش امید و اخلاق در جامعه ساخته می‌شود. این تله فیلم در باره خانواده کوچکی است که راوی آن دختر بچه شش ساله‌ای به نام شهرزاد است و داستان از اسباب کشی این خانواده کوچک به محله دیگری آغاز می‌شود و...

پیام دهکردی، مجید مظفری، روشنک عجمیان، نیکی نصیریان، آریا تنها، فریبا جدی کار، محمد شادانی، احمد یاوری و ... بازی می‌کنند.

عوامل این پروژه عبارتند از تصویربردار: خسرو دادگر، صدابردار: امین میر شکاری، تدوین: آتبین حسینی و مدیرتولید: بهرام محمدی‌‍پور.

