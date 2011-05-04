فیروزه هیبتیان در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: این نشست به مدت دو روز از 26 تا 27 اردیبهشت ماه سال جاری همزمان با اولین همایش ملی نمد برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه در حاشیه این برنامه، نشست تخصصی با محوریت سنگ های قیمتی و نیمه قمتی برگزار می شود، یاد آور شد: این برنامه به منظور ارتقای رشته سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی و نحوه گسترش این رشته در استان هاست.

هیبتیان تصریح کرد: در این نشست مدیر کل دفتر بازرگانی معاونت صنایع دستی کشور، روسای مناطق پنج گانه کشور در حوزه صنایع دستی، رئیس اتحادیه صنایع دستی کشور و فعالان رشته سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی حضور دارند.

وی تصریح کرد: این نشست در منطقه تفریحی چغاخور در شهرستان بروجن برپا می شود.