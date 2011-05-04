"اخبار شیعیان" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این ماهنامه که با هدف اطلاع رسانی جوامع و گروههای شیعی جهان نسبت به حوادث و رویدادهای زندگی اجتماعی آنها منتشر می‌شود در ابتدا سخنان رهبری در دیدار جمعی از فرماندهان و مسئولان نظامی و انتظامی درخصوص تحولات منطقه را آورده است.

در ادامه مقاله‎ای درباره بحران بحرین و بحرین بوی خون می‌دهد به قلم حسین علایی پرداخته است. سپس فتنه انگیزی مذهبی ، راهکاری برای سرکوب شیعیان نوشته دکتر محمد علی مهتدی درج شده است. ایران و انقلابهای جهان عرب: نگاهی به آینده نگارش دکتر حسین موسوی یکی دیگر از مقاله‎های این شماره است.

شکست جاسوسان اسرائیلی، پیروزی برای لبنان، تلاش ناکام تکفیریان در تخریب بارگاه رأس الحسین (ع)،‌ آشنایی با شیعیان اندونزی، آشنایی با رشته شیعه شناسی قسمت دوم با قلم مدیر مسئول ماهنامه از جمله موارد ذکر شده در این شماره هستند.

صدای خرد شدن شیعیان در چرخه رشد سریع جامعه هند به گوش می‌رسد مصاحبه‌ای است با دکتر مهدی خواجه پیری رئیس مرکز میکرو فیلم نور در دهلی نو که در این نشریه می‌خوانیم.

ماهنامه اخبار شیعیان به صاحب امتیازی مؤسسه شیعه شناسی و مدیرمسئولی محمود تقی زاده داوری منتشر می‌شود.