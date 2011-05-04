مصطفی هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر اینکه دیدار تیمهای پتروشیمی و ذوب آهن رقابت دو مدعی قهرمانی است، اظهارداشت: بدون شک هر دو تیم پیروزی و قهرمانی میخواهند با این تفاوت که اصفهانیها از هر نظر برتر از ما هستند.
وی ذوب آهن را یک باشگاه قدیمی و باسابقه عنوان کرد و یادآور شد: حریف ما برای رسیدن به فینال تیمی است که یک مجموعه کامل در اختیار دارد و مربی آنها هم از افتخارات بسکتبال ایران به شمار میرود. برای مقابله با چنین مجموعهای باید تفکر بهتری داشت تا نتیجه گرفت.
سرمربی تیم بسکتبال پتروشیمی بندرامام تاکید کرد: البته من در نهایت من به بازیکنانم ایمان دارم. نقطه اتکا من به خصوص روی بازیکنان ایرانیام است که با قلب و روح خود بازی میکنند. اگر کسی به طور منصفانه و بدون غرض در مورد دیدارهای گذشته پتروشیمی قضاوت کند، بر این موضوع صحه میگذارد که بازیکنان داخلی من با تمام وجود بازی میکنند.
* البته مصطفی هاشمی چندسال متوالی مهرام را قهرمان کرد. این انتظار جود که امسال هم این مربی در مرحلهای بالاتر از نیمه نهایی دیده شود. خودتان چه نظری دارید؟
هاشمی در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر گفت: خود را در حد یک مربی بزرگ نمیدانم. اصلا از همه مربیانی که در لیگ کار میکنند ضعیفتر هستم. تیمم هم به طور شانسی بالا آمده است. در هر صورت برگ برنده پتروشیمی مربی نیست. بازیکنان ایرانی این تیم هستند که به طور حتم در مرحله نیمه نهایی هم واکنشهای مثبتی از آنها خواهیم دید.
وی با اشاره به اینکه پتروشیمی هر دو دیدار خود در رقابتهای رفت و برگشت لیگ برتر را به ذوب آهن واگذار کرد، یادآور شد: دیدار اول را در اصفهان و ثانیههای آخر واگذار کردیم در حالیکه فقط یک بازیکن خارجی داشتیم اما حریفمان دو یار خارجی در ترکیب داشت. در دیدار برگشت را هم بدون بازیکن خارجی شکست خوردیم.
سرمربی تیم بسکتبال پتروشیمی بندرامام ادامه داد: ادر مرحله مقدماتی به دلیل مشکلاتی که از سوی مسئولان پتروشیمی داشتیم اجازه جذب بازیکن خارجی نگرفتیم. البته برای این مرحله از مسابقات سه بازیکن خارجی جذب شده است. البته فقط 10 روز است که آنها به ترکیب تیم ملحق شدهاند و یکی از آنها هم اصلا برای تیم بازی نکرده است.
هاشمی با اشاره به 10 سال مربیگری خود در ایران و در قالب تیمهای پتروشیمی، صنام و مهرام خاطرنشان کرد: با همه اینها امیدوارم با بازیکنان خارجی خود نتیجه بگیرم. چون انتخاب اول من بازیکنان خارجی هستند و این را در طی مدت زمان مربیگریام نشان دادهام.
سرمربی تیم بسکتبال پتروشیمی در پایان ذوب آهن را تیمی سریع و تاکتیک پذیر خواند و گفت: امیدوار به ارائه بازی خوب هستیم.
به گزارش خبرنگار مهر، دیدار رفت تیمهای ذوب آهن و پتروشیمی در مرحله نیمه نهایی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور روز پنجشنبه درسالن ملت اصفهان برگزار میشود. دیدار برگشت دو تیم نیز روز جمعه در همان سالن برگزار میشود.
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