به گزارش خبرگزاری مهر، "لویاتان" کتاب معروف هابز است که فلسفه سیاسی و دیدگاه او درباره دولت در آن منعکس شده است.

آرای هابز تأثیرات زیادی بر نظریه‌های قاره‌ای اروپا درباره دولت و نظام حقوقی داشته است.

اثر حاضر آرای هابز را به طور نظام مند بر اساس رویکردهای انگلیسی و سنتهای قاره‌ای مورد بررسی قرار می‌دهد. این کتاب مشتمل بر مقالاتی است که توسط صاحبنظرانی از 10 کشور مختلف دنیا به نگارش درآمده است.

بررسی و ارتباط میان حوزه‌های فیزیک، متافیزیک، سیاست، روانشناسی و دین در آرای هابز از جمله مواردی است که در این اثر مورد توجه بوده است.

هابز در کتاب لویاتان به تشریح دولت و قرارداد اجتماعی می‌پردازد. هابز معتقد است انسانها در وضعی طبیعی به سر می‌برند و برای رهایی از این وضع بر اساس قرارداد اجتماعی دولت را ایجاد می‌کنند تا برای آنها امنیت به ارمغان آورد.

توماس هابز را می‌توان پایه‌گذار نظریه دولت مدرن دانست. او از بنیان‌گذاران واقع‌گرایی سیاسی است. هابز در فلسفه سیاسی خود، درک از نظم سیاسی عادلانه‌ را به گونه‌ای ریشه‌ای دگرگون می‌سازد. هابز معتقد به الزام بی قید و شرط از قدرت فائقه دولت است.

این کتاب با عنوان "راهنمای کمبریج درباره لویاتان هابز" از سوی انتشارات دانشگاه کمبریج منتشر شده است.