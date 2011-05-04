به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم، چهار تن از اندیشمندان معروف هند از جمله حجت‌الاسلام سید حسن عباس فطرت، روحانی و عالم برجسته شیعه، مولانا رفیق احمد قاسمی دبیر کل جماعت اسلامی هند و از علمای اهل تسنن هند، مولانا پروفسور فرمان حسین از شخصیتهای دینی و دانشگاهی و دکتر خسرو قاسم از شخصیتهای علمی دانشگاه اسلامی علیگر، نائل به دریافت جایزه شهید مطهری شدند.

دراین مراسم که با پیام دکترخرمشاد رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی آغازشد، حجت الاسلام مهدوی‌پور نماینده مقام معظم رهبری، مهندس سید مهدی نبی‌زاده سفیر و دکتر کریم نجفی رایزن فرهنگی ایران، حجت الاسلام مهدی ایمانی‌پور معاون بین الملل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و مولانا دکتر کلب صادق در این برنامه سخنرانی کردند.

همچنین در این مراسم از ترجمه اردو کتاب "خدمات متقابل اسلام و ایران" تألیف استاد شهید مرتضی مطهری در دو مجلّد نیز رونمایی شد.