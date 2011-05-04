20 میلیارد تومان کمک بلاعوض به فرشبافان روستایی

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس، در ادامه بررسی بخش هزینه ای بودجه 90، با پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس موافقت کردند.

بر اساس پیشنهاد کمیسیون اقتصادی که با 151 رای موافق به تصویب رسید، مقرر شد برای آموزش و سطح بندی قالیبافان به منظور ارتقاء کیفیت تولید فرش های تولیدی و ارتقاء مواد اولیه داخلی و به جهت جمع آوری پشم های داخلی و مهیا نمودن شرایط برای تولید فرش های مناسب، مبلغ 20 میلیارد تومان از محل کمک های بلاعوض به اشخاص حقوقی و حقیقی از محل ردیفی که در اختیار معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور است، به اتحادیه مرکزی فرش دستباف روستایی پرداخت شود تا با همکاری مرکزی ملی فرش ایران بین اعضای تحت پوشش خود در سطح کشور توزیع کند.

طبق این مصوبه اتحادیه مرکزی فرش روستایی و مرکز ملی فرش ایران متعهد به نظارت در این خصوص شدند، در ضمن وزارت بازرگانی مکلف به پیگیری و وصول وجه فوق و پرداخت به اتحادیه یاد شده است.

این پیشنهاد هیچ مخالفی نداشت ، دولت نیز موافق آن بود و نهایتا پیشنهاد کمیسیون اقتصادی با 151 رای موافق، 7 رای مخالف و 5 رای ممتنع از 220 نماینده حاضر به تصویب مجلس رسید. 57 نماینده نیز در رای گیری شرکت نکردند.