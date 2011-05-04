به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه برنامه‌های بنیاد اندیشه اسلامی برای افزایش تعاملات فرهنگی با دیگر مؤسسات همسو در کشورهای مختلف و همچنین فراهم کردن زمینه چاپ و توزیع نشریات در دیگر کشورها، روز سه‌شنبه 13 اردیبهشت «شیخ طالب خزرجی» مدیر مرکز اسلامی برزیل به دعوت بنیاد اندیشه اسلامی در دفتر این بنیاد حضور یافت و با دکتر مهدی گلجان دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، شیخ خزرجی ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص مرکز اسلامی برزیل واقع در شهر سائوپائولو،گفت: مرکز اسلامی برزیل بیش از دو دهه است که در این کشور فعالیت می‌کند و مرکز آن در شهر سائوپائولو بزرگترین شهر برزیل و آمریکای لاتین واقع شده است. واحدهای مختلفی در این مرکز مشغول به فعالیت هستند و هرکدام با توجه به حیطه فعالیت خود تعامل مناسبی با مراکز اسلامی، فرهنگی و علمی برزیل و برخی کشورها برقرار کرده‌اند.

وی افزود: عمده فعالیت این مرکز در 3 شاخه تألیف و ترجمه، برگزاری و احیای مناسبتهای دینی و ارائه خدمات، مشاوره و نظارت شرعی خلاصه می‌شود.

خزرجی تأکید کرد: این مرکز تا کنون بیش از 26 عنوان کتاب به صورت تألیف و ترجمه از جمله نهج‌البلاغه، آثار علامه طباطبایی ارائه کرده که شمارگان آنها بالغ بر 120هزار نسخه بوده است. برگزاری مراسم مذهبی در مناسبتهای مختلف از جمله ماه مبارک رمضان، محرم و صفر، اعیاد مختلف، رسیدگی به امور اجتماعی و مذهبی مسلمانان برزیل از دیگر فعالیتهای این مرکز است.

مدیر مرکز اسلامی برزیل، مهمترین هدف این مؤسسه را معرفی اندیشه ناب اهل بیت(ع) دانست و اظهار داشت: با جامعه شیعیان برزیل ارتباط خوبی برقرار شده است. این مرکز با نشریات بنیاد اندیشه آشنا است و مجله‌های الطاهره، محجوبه و زمزم برای آنها ارسال می ‌شود که با استقبال خوبی نیز مواجه شده است.

در ادامه این دیدار مهدی گلجان به معرفی نشریات مختلف و فعالیتهای بنیاد اندیشه اسلامی پرداخت که در این بین نشریه اسپانیایی زبان «چشم‌انداز اسلام» مورد توجه خزرجی قرار گرفت و گفت: برای اینکه بتوانیم بزرگترین و پرجمعیت ترین کشور آمریکای لاتین یعنی برزیل را نیز پوشش دهیم، این مجله به صورت دو زبانه اسپانیایی - پرتغالی منتشر شود.

گلجان پیشنهاد کرد یک تفاهم‌نامه‌ همکاری در زمینه چاپ و توزیع نشریات بنیاد در کشور برزیل، ویرایش مجله اسپانیایی توسط چند کارشناس بومی، تالیف و چاپ کتب مختلف و... بین بنیاد اندیشه اسلامی و مرکز اسلامی برزیل تنظیم شود تا دو طرف بیشتر بتوانند از توانایی‌های یکدیگر استفاده کنند.