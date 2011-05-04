2700 مبلغ در چهار محال و بختیاری اعزام شد

حجت الاسلام سید جعفر مرتضوی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد با اشاره به اهم فعالیت‌های تبلیغات اسلامی در سال گذشته اظهار داشت: اعزام دو هزار و 700 مبلغ و مبلغه به مناطق مختلف استان، تقویت کتابخانه‌های شبستان، برگزاری بیش ازهزار گفتمان‌ دینی، برگزاری چندین دوره تربیت مربی قرآن کریم در شهرستان‌ها، شناسایی یک هزار و 300 تشکل دینی و برگزاری سومین دوره انتخابات کانون مداحان ازجمله فعالیتهای تبلیغات اسلامی استان در سال گذشته به شمار می رود.

وی افزود: با توجه به رویکرد بومی محوری و مسئله محوری سازمان تبلیغات اسلامی، هر منطقه با توجه به اقتضائاتش برنامه ریزی می کند و مراسم و فعالیتها را پوشش می دهد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری راهبرد‌های کلی این سازمان را افزایش سرانه فرهنگ در استان، پوشش تبلیغات اسلامی استان، افزایش بهره گیری از سرانه ملی کشور در تعامل با دستگاه‌ها و نهاد‌های مدیریتی و مقابله هوشمندانه با تهاجم فرهنگی برشمرد.