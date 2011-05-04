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۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۱:۴۱

2700 مبلغ در چهار محال و بختیاری اعزام شد

2700 مبلغ در چهار محال و بختیاری اعزام شد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیر کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری از اعزام دو هزار و 700 مبلغ و مبلغه طی سال گذشته در این استان خبر داد.

حجت الاسلام سید جعفر مرتضوی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد با اشاره به اهم فعالیت‌های تبلیغات اسلامی در سال گذشته  اظهار داشت: اعزام دو هزار و 700 مبلغ و مبلغه به مناطق مختلف استان، تقویت کتابخانه‌های شبستان، برگزاری بیش ازهزار گفتمان‌ دینی، برگزاری چندین دوره تربیت مربی قرآن کریم در شهرستان‌ها، شناسایی یک هزار و 300 تشکل دینی و برگزاری سومین دوره انتخابات کانون مداحان ازجمله فعالیتهای تبلیغات اسلامی استان در سال گذشته به شمار می رود.

وی افزود: با توجه به رویکرد بومی محوری و مسئله محوری سازمان تبلیغات اسلامی، هر منطقه با توجه به اقتضائاتش برنامه ریزی می کند و مراسم و فعالیتها را پوشش می دهد.
 
مدیر کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری راهبرد‌های کلی این سازمان را افزایش سرانه فرهنگ در استان، پوشش تبلیغات اسلامی استان، افزایش بهره گیری از سرانه ملی کشور در تعامل با دستگاه‌ها و نهاد‌های مدیریتی و مقابله هوشمندانه با تهاجم فرهنگی برشمرد.
کد مطلب 1304690

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