جعفر عطارباشی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، اظهارداشت: اجرای طرح تولید مرغ بدون مصرف آنتی بیوتیک در طول دوره پرورش که از سال 88 آغاز شده، به عنوان یک طرح تشویقی و ترویجی مطرح بوده و در مرغداری های بهداشتی که راه ورود عوامل بیماری زا را به مرغداری سد کرده اند این محصول تولید می شود.

وی گفت: این طرح یکی از ابزارهای کارآمد دامپزشکی در جهت کاهش و حذف مصرف بی مورد آنتی بیوتیک ها در صنعت پرورش مرغ گوشتی کشور می باشد که کارایی خود را در این مدت نشان داده است و ذکر این نکته نیز مهم است که شهروندان بدانند مصرف آنتی بیوتیک در سایر مرغداری ها غیر مجاز نبوده و با تجویز دامپزشک و تحت نظارت مسئول بهداشتی و با رعایت ضوابط و دوره منع مصرف دارویی بلامانع است.

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی دامپزشکی استان خاطر نشان ساخت: در تمام طول دوره پرورش در واحد های تحت پوشش طرح تولید مرغ بدون مصرف آنتی بیوتیک، کارشناسان دامپزشکی بر تولید این محصول نظارت داشته و با انجام آزمایشات متعدد تا حصول اطمینان از عدم مصرف آنتی بیوتیک در طول دوره پرورش، اجازه کشتار و بسته بندی تحت این عنوان را به تولید کنندگان نمی دهند.

عطارباشی گفت: در سال جهاد اقتصادی و سال مقابله با مصرف بی رویه آنتی بیوتیک ها در انسان و دام و با هدف کاهش مقاومت به داروهای ضد میکروبی، این طرح، از افتخارات دامپزشکی استان به شمار می رود.