به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالقاسم نوبختی درباره آخرین وضعیت میزان پیشرفت اجرایی طرح توسعه فازهای 15 و 16 میدان پارس‌جنوبی با بیان اینکه در حال حاضر اجرای خطوط لوله زیردریایی بیش از 83 درصد پیشرفت دارد، گفت: همچنین در بخش ساخت سکوهای دریایی، تاکنون حدود 60 درصد پیشرفت اجرایی حاصل شده است.

مدیر طرح توسعه فازهای 15و 16 پارس‌جنوبی در شرکت نفت گاز پارس با تاکید بر اینکه عملیات اجرایی این دو فاز مشترک گازی از آذر ماه سال 1385 آغاز شده است، اظهار داشت: مطابق برنامه زمان‌بندی، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری، بهره‌برداری و تولید زودهنگام این دو فاز مشترک گازی، آغاز شود.

به گفته وی، ساخت و نصب سازه‌های فلزی پالایشگاه برای نصب لوله‌ها، ادامه ساخت مخازن LPG و میعانات و نیز انجام هیدروتست تانکهای میعانات، آماده‌سازی فونداسیون برای نصب پکیج MEG و جوشکاری و نصب لوله‌های مربوط به لخته‌گیر، از برنامه‌های این طرح در دو ماه آینده است.

به گزارش مهر، هدف‌ از طرح توسعه فاز 15 و 16 پارس‌جنوبی تولید روزانه 50 میلیون مترمکعب گاز طبیعی، 80 هزار بشکه میعانات گازی، 400 تن گوگرد و سالانه یک میلیون تن گاز مایع (ال.پی.جی) و یک میلیون تن اتان است.



تاسیسات‌ دریایی‌ و ساحلی‌ این‌ دو فاز مشترک گازی از دو سکوی‌ حفاری‌ تولید شامل‌ 24 حلقه‌ چاه‌، دو رشته‌ خط‌ لوله‌ 32 اینچ‌ دریایی‌ انتقال‌ گاز به‌ طول‌ تقریبی‌ یکصد کیلومتر، دو خط‌ لوله‌ 4.5 اینچی‌ انتقال‌ محلول‌ گلایکول‌ به‌ طول‌ تقریبی‌ یکصد کیلومتر، واحدهای‌ شیرین‌سازی‌ گاز و سرویس‌های‌ جانبی است.