هزینه تولید بخش کشاورزی مازندران بالاست

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرزانه صبح چهارشنبه در نخستین جلسه کارگروه اقتصادی و تولیدی مازندران در استانداری افزود: به واسطه بالا بودن هزینه تولید بخش کشاورزی متاسفانه هزینه دام و طیور در مازندران از متوسط کشوری نیز بالاتر است.

وی خاطرنشان کرد: وضعیت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و دام و طیور در مازندران روند روبه رشدی طی سالهای اخیر به خود گرفته است.

معاون برنامه ریزی استانداری مازندران با اشاره به اینکه عشق دامداران به فعالیت دامداری دلیل اصلی تداوم فعالیت تولیدکنندگان دام و طیور در استان است، بیان کرد: دولت باید برای رفع مشکلات نقدینگی این واحدها چاره اندیشی کند.

فرزانه با بیان اینکه 25 درصد ارزش افزوده مازندران از محل بخش کشاورزی محقق شده است، یادآور شد: به هر میزان که از ارزش افزوده بخش کشاورزی افزود و بر بخش خدمات کاهش داد، زمینه تولید بیشتر در واحد سطح فراهم خواهد شد.

وی با اعلام اینکه کشاورزان و فعالان بخش دام و طیور مازندران باید با مکانیزاسیون فعالیت های خود، زمینه کاهش تولید را در واحد سطح فراهم کنند اظهار داشت: به واسطه عدم تعادل بین واحدهای دام و طیور، برخی از آن واحدها سوداور و بسیاری زیان ده می شوند.

رئیس کارگروه اقتصادی و تولیدی مازندران خواستار افزایش سهم بخش کشاورزی مازندران در میانگین کشوری شد و گفت: هم اکنون میانگین تولیدات بحش کشاورزی استان 10.69 درصد است.

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی مازندران نیز در این جلسه با اشاره به برگزاری 11 جلسه کارگروه اقتصادی و تولیدی طی سال گذشته در استان اظهار داشت: فعالیت کمیته تخصصی صنعت و معدن این کارگروه به مراتب بهتر از سایر کمیته ها بوده است.

حسن اسماعیلی با اشاره به اینکه استانهای شمالی کشور در صورت حمایت بیشتر می توانند قطب طیور کشور قلمداد شوند ،افزود: پیش بینی می شود 28 درصد جوجه کشور و 12 درصد جوجه یکروزه کشور در پایان سال 90 از طریق مازندران تولید شود.

مازندران قطب کشاورزی کشور است.