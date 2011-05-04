به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، نقی کریمی صبح چهارشنبه در جریان بازدید معاون امورعمرانی استاندار آذربایجان غربی از روند اجرایی این طرح افزود: سد کانی سیب از جمله حلقه اصلی انتقال آب به دریاچه ارومیه از حوزه های آبریز مجاور است.

کریمی حجم ذخیره سازی این سد را 370 میلیون متر مکعب اعلام کرد و اظهار داشت : یکی از اجزا اصلی این پروژه تونل انتقال به طول 35 کیلومتربوده که در دو جبهه کاری با کمک تجهیزات پیشرفته در حال حفاری است .

وی بیان کرد: دریاچه ارومیه با وسعت پتج هزار کیلو متر مربع بزرگترین پهنه آبی کشور بشمار می رود که طی سالهای اخیر به دلیل خشکسالی، بهره برداری بی رویه از منابع آبهای زیر زمینی و برخی عوامل انسانی ارتفاع آب آن به شدت کاهش یافته است.

وی خاطر نشان کرد: انتقال آب از حوزه های مجاور از جمله رودخانه ارس، در شمال و رودخانه زاب در جنوب استان، بهینه سازی سامانه های آبیاری، بارور کردن ابرها از جمله طرح هایی است که برای نجات دریاچه ارومیه پیش بینی شده است.

اختصاص بیش از 6500 میلیارد ریال به بخش آب پیرانشهر

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی همچنین در جریان این بازدید از اختصاص شش هزار و 500 میلیارد ریال جهت اجرای پروژه های سد سازی و اصلاح 30 هزار هکتار شبکه های آبیاری اراضی کشاورزی طی سالجاری خبر داد.

به گفته کریمی سد سیلوه به همراه تونل انحراف آن هم اکنون بیش از 52 درصد پیشرفت اجرایی داشته و برای احداث این سد بالغ بر 260 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده که با تکمیل آن بیش از 95 میلیون متر مکعب آب از طریق تونل انتقال جلدیان به مخزن سد اشنویه منتقل می شود .

تاکید معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی بر اصلاح شیوه آبیاری

معاون عمرانی استاندار آذربایجان غربی نیز در جریان این بازدید با تاکید بر لزوم تسریع اجرای شبکه های آبیاری پایین دست سدها، گفت: با توجه به شرایط کم آبی و کاهش سطح آب دریاچه ارومیه، اصلاح شیوه های آبیاری اراضی کشاورزی از حالت سنتی به روشهای مدرن پربازده بسیار ضروری بوده و به همین منظور در استان برنامه های جامعی پیش بینی شده است .

جواد محمودی به مصوبات دولت در سفر استانی به آذربایجان غربی اشاره کرد و افزود: در این سفر با دستور رئیس جمهور ستاد ویژه ای برای مدیریت دریاچه ارومیه تشکیل شد که در چندین جلسه طرح های مهمی را برای نجات دریاچه بررسی و تصویب کرده است .

وی انتقال آب از حوضه آبریز به دریاچه ، اصلاح شبکه آبیاری کشاورزی، توسعه مکانیزاسیون تغییر الگوی کشت، بارورسازی ابرها و مدیریت یکپارچه منابع آب در حوزه آبریز را از جمله طرح های محوری این ستاد عنوان کرد .

محمودی افزود: با توجه به طولانی بودن زمان اجرای پروژ ه های سد سازی، برای پاسخگویی مناسب به نیاز ساکنان روستاهای واقع در محدوده مخازن این طرحها سازمان آب منطقه ای باید در کوتاه ترین زمان نسبت به تملک اراضی و اماکن روستایی و یا جابجایی روستائیان به مکان مناسب اقدام کند .