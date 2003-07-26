  1. بین الملل
  2. سایر
۴ مرداد ۱۳۸۲، ۱۲:۴۷

نيروي دريايي آمريكا از سواحل ليبريا محافظت مي كند

جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا از نيروهاي آمريكايي مستقر در ليبريا خواست: از نيروهاي حافظ صلح كشورهاي غرب آفريقا حمايت كنند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سايت خبري صداي آمريكا، جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا، نظاميان آمريكايي مستقر در آبهاي ليبريا را به پشتيباني از نيروهاي حافظ صلح كشورهاي غرب آفريقا فراخواند.
جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا نيز اعلام كرد :  تعداد و زمان حضور نيروهاي آمريكايي در آبهاي ليبريا محدود است.
منابع سازمان ملل هشدار دادند : اگر نيروهاي حافظ صلح در اين منطقه مستقر نشوند، خسارات جبران ناپذيري به مردم ليبريا وارد مي شود. در همين حال  گروه پزشكان بدون مرز نيز براي كمك به اين منطقه نيروهاي خود را ساماندهي مي كند.

کد مطلب 13047

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها