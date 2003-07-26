نيروي دريايي آمريكا از سواحل ليبريا محافظت مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سايت خبري صداي آمريكا، جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا، نظاميان آمريكايي مستقر در آبهاي ليبريا را به پشتيباني از نيروهاي حافظ صلح كشورهاي غرب آفريقا فراخواند.
جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا نيز اعلام كرد : تعداد و زمان حضور نيروهاي آمريكايي در آبهاي ليبريا محدود است.
منابع سازمان ملل هشدار دادند : اگر نيروهاي حافظ صلح در اين منطقه مستقر نشوند، خسارات جبران ناپذيري به مردم ليبريا وارد مي شود. در همين حال گروه پزشكان بدون مرز نيز براي كمك به اين منطقه نيروهاي خود را ساماندهي مي كند.
جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا از نيروهاي آمريكايي مستقر در ليبريا خواست: از نيروهاي حافظ صلح كشورهاي غرب آفريقا حمايت كنند.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سايت خبري صداي آمريكا، جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا، نظاميان آمريكايي مستقر در آبهاي ليبريا را به پشتيباني از نيروهاي حافظ صلح كشورهاي غرب آفريقا فراخواند.
کد مطلب 13047
نظر شما