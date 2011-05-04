به گزارش خبرگزاری مهر، پدرام گنجی در این باره گفت: این مجموعه هم اکنون مراحل تدوین و صدا گذاری را می‌گذراند.

وی با بیان اینکه این مجموعه پویانمایی حاوی پیام‌های اخلاقی و آموزشی در قالب داستان است، بیان داشت: با استفاده از قطعات خمیری به روش cut out یا زیر دوربین جذابیت‌های بصری در تولید انیمشن بره سیاه کوچولو ایجاد شده است تا بتواند با مخاطبان خود به راحتی ارتباط برقرار کند.

گنجی با اشاره به اینکه مراحل پیش تولید این مجموعه از سال 87 آغاز شده است، ابراز امیدواری کرد: تا پایان شش ماهه اول سال جاری این مجموعه آماده پخش شود.

مجموعه "بره سیاه کوچولو" ببه انیماتوری دنیا شیردل تهیه شده و ساخت موسیقی انیمیشن را شهرام خوش صفت، سرپرستی گویندگان را شوکت حجت و ساخت عروسک و دکور را سمیرا احسان بخش به عهده دارد.