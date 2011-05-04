35 رشته جدید در دانشگاه پیام نور کهگیلویه و بویراحمد ایجاد شد

شیرعلی خرامین به خبرنگار مهر در یاسوج گفت: رشته های مهندسی کامپیوتر و جغرافیا در واحد دانشگاهی "باشت"، حسابداری و مهندسی مدیریت اجرایی و کامپیوتر در واحد "لنده"، مهندسی کامپیوتر نرم افزار در "سی سخت"، مهندسی مدیریت اجرایی در "لیکک"، مهندسی آب و خاک ، کتابداری و ماشین های کشاورزی در گچساران، زیست شناسی، علوم گیاهی و مهندسی مدیریت پروژه در دهدشت و مهندسی منابع طبیعی در "مارگون" مهمترین رشته های توسعه ای امسال واحدهای دانشگاه پیام نور این استان است.

وی بیان کرد: مهندسی شیمی، مکانیک، برق قدرت، برق کنترل، برق مخابرات، برق الکترونیک، پلیمر، راه آهن با گرایش بهره برداری، نفت با گرایش صنایع نفت، عمران با گرایش نقشه کشی، مهندسی خودرو، صنایع و گاز با گرایش صنعت گاز، نفت با گرایش صنایع و طراحی نفت مهمترین رشته های جدیدی هستند که امسال در دانشگاه پیام نور کهگیلویه و بویراحمد راه اندازی می شوند.

خرامین یادآور شد: پنج رشته هنری ترمیم بناهای تاریخی، عکاسی، نقاشی با گرایش نقاشی عمومی، صنایع دستی و فرش با گرایش طراحی فرش نیز برای اولین بار در دانشگاه پیام نور این استان راه اندازی می شود.

رئیس دانشگاه پیام نور استان اظهار داشت: رشته های دانشگاهی جدید در واحد یاسوج ایجاد می شوند و در صورتی که در سایر واحدها، تقاضای پذیرش وجود داشته باشد، این رشته ها به واحدهای دیگر نیز اختصاص داده می شود.

خرامین همچنین از تهیه زمینی برای احداث دانشگاه پیام نور واحد "چرام" خبر داد و گفت: به زودی کلنگ آغاز عملیات اجرایی دانشگاه پیام نور شهرستان چرام به زمین زده می شود.

وی عنوان کرد: هم اکنون 13 هزار و 100 دانشجو در دانشگاه پیام نور کهگیلویه و بویراحمد مشغول به تحصیل هستند.