به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، کتابچه الزهرا(س) شهیده ولایت با هدف آشنایی بیشتر با ابعاد زندگی و رمز جاودانگی این بانوی بزرگوار در دو هزارنسخه تهیه شده است.

این کتابچه حاوی مطالبی مانند آغاز مظلومیت، سخنان علی (ع) و فاطمه(س) با یکدیگر، عیادت زنان مدینه، لحظه غم انگیز شهادت، لقب آسمانی حضرت زهرا (س)، اتفاقات بعد از شهادت ایشان، رمز ام ابیها بودن، برترین بانو، دعای آزادی، اوج فداکاری، پیمان با اشک، قرآن در کلام فاطمه (س)، برترین تعقیبات نماز، تاریخ شهادت و محل دفن، فرزندان معنوی کوثر و معرفی سید مهدی میرداماد مداح اهل بیت (ع) است.

کتابچه شهیده ولایت توسط اداره کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری تهیه شده و در ادارات فرهنگی، مدارس و شهرستان‌ها توزیع می شود.

