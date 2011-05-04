مجید قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: با تغییر و تحولاتی که در بحث علم، میان رشته ایها و آموزش عالی در دانشگاه های باسابقه کشور به وجود آمده است، کمیته ای با حضور استاد تمامهای دانشگاه برگزار شد که در آن معیارهای بالادستی 1404 و جایگاه دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در سطح کشور و منطقه مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: با تشکیل این کمیته، استادان جوان و سابقه دار دانشگاه را با هم ترکیب کردیم وهم اکنون بدنه مدیرت دانشگاه از استادان جوان و پرانرژی که در مرتبه استادیار و دانشیاری هستند، ساخته شده تا سمت و سوی دانشگاه را برای چشم انداز سال 1404 مشخص کنند.
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