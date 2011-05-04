مجید قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: با تغییر و تحولاتی که در بحث علم، میان رشته ایها و آموزش عالی در دانشگاه های باسابقه کشور به وجود آمده است، کمیته ای با حضور استاد تمامهای دانشگاه برگزار شد که در آن معیارهای بالادستی 1404 و جایگاه دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در سطح کشور و منطقه مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: با تشکیل این کمیته، استادان جوان و سابقه دار دانشگاه را با هم ترکیب کردیم وهم اکنون بدنه مدیرت دانشگاه از استادان جوان و پرانرژی که در مرتبه استادیار و دانشیاری هستند، ساخته شده تا سمت و سوی دانشگاه را برای چشم انداز سال 1404 مشخص کنند.

رئیس دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی خاطرنشان کرد: در جای جای دانشگاه، مدیریت در دستان اعضای هیئت علمی است که مدام درگیر تصمیم گیری در بخش های مختلف راهبردی برنامه هشت ساله دانشگاه هستند.

وی گفت: در کمیته راهبردی برنامه هشت ساله دانشگاه، اهدافی در حوزه پژوهش مطرح شد که می بایست بر اساس برنامه روسای پیشین دانشگاه تا سال 92 به آن دست یافت، اما خوشبختانه این امر هم اکنون و دو سال زودتر محقق شده است.