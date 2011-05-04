به گزارش خبرنگار مهر در طبس، غلامحسین طاهری صبح چهارشنبه در نشستی خبری با اشاره به نتایج درخشان اجرای طرح مهم و اساسی هدفمندی یارانه‌ ها در معیشت مردم و به‌ ویژه محرومان اظهار داشت: با توجه به اینکه شهرستان طبس به دلیل پراکندگی جمعیت دارای بیشترین دانش‌ آموز شبانه‌ روزی در سطح استان یزد است، آزاد شدن نرخ سوخت و نان بر اثر اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ ها باعث ایجاد مشکلاتی در آموزش و پرورش این شهرستان شده است.

وی ادامه داد: سهمیه در نظر گرفته شده به ازای هر دانش ‌آموز شبانه‌ روزی در هر روز 12 هزار ریال و برای هر دانش ‌آموز روزانه مدارس شبانه‌ روزی شش هزار ریال است که این مبلغ کافی نیست.

طاهری عنوان کرد: در سال تحصیلی گذشته مجموع هزینه پرداخت شده برای خرید نان مدارس شبانه ‌روزی طبس دو میلیون و 600 هزار ریال بود در حالی که این مبلغ اکنون با حدود شش برابر افزایش به 15 میلیون ریال رسیده است.

وی افزود: همچنین در سال تحصیلی گذشته برای تامین سوخت مدارسی که مجهز به شوفاژ هستند پنج میلیون ریال هزینه شد که این مبلغ اکنون با 9 برابر افزایش به 45 میلیون ریال رسیده و این در حالی است که هیچ محلی برای تامین این هزینه اضافه در نظر گرفته نشده است.

سرانه کمکی برای تامین سوخت و جیره غذایی در مدارس شبانه روزی در نظر گرفته شود

طاهری اظهار امیدواری کرد: با برگزاری جلسات کارشناسی، سرانه کمکی برای تامین هزینه سوخت و جیره غذایی مدارس در نظر گرفته شود.

وی گفت: بی ‌شک آموزش و پرورش شهرستان طبس در صورت عدم اندیشیدن چاره در این زمینه، با مشکلات عدیده ‌ای در سال تحصیلی آینده مواجه خواهد بود.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان طبس از مهمترین مشکلات آموزش و پرورش طبس را کمبود 35 نیروی خدماتی در مدارس دخترانه و شبانه‌ روزی اعلام کرد.

وی بیان داشت: انتظار ما این است که در سال جاری تحصیلی و حداکثر از ابتدای مهر ماه، این خواسته محقق شود تا بتوانیم فعالیت خود را بدون دغدغه مسائل تدارکاتی ادامه دهیم.

طرح تعطیلی مدارس ابتدایی در روزهای پنج شنبه نیازمند بازنگری است

طاهری در بخش دیگری از سخنان خود به تعطیلی اجباری مدارس ابتدایی در پنج‌ شنبه‌ها اشاره و عنوان کرد: ابتدا طرح تعطیلی مدارس ابتدایی در پنج‌ شنبه‌ ها به صورت اختیاری و بر اساس تصمیم مدیران مدارس اجرا شد، اما بر اساس ابلاغ وزارت آموزش و پرورش از ابتدای مهر ماه سال جاری اجرای این طرح در تمامی دبستان‌ ها اجباری خواهد شد.

وی یادآور شد: با تعطیلی مدارس ابتدایی، مشکلاتی برای خانواده ‌ها و مدارس ایجاد خواهد شد که از جمله مهمترین آن خستگی دانش ‌آموز به دلیل پنج جلسه درسی در روز، حضور دانش ‌آموزان در مدارس در تمام ساعات روشنایی روز و حتی قسمتی از شب در فصل زمستان و تنها ماندن دانش‌ آموز دارای والدین شاغل در روزهای پنج‌ شنبه در منزل است.

مدیر آموزش و پرورش طبس در ادامه به بیان مزایای حاصل از اجرای طرح تعطیلی پنج‌ شنبه ‌های مدارس ابتدایی پرداخت و گفت: شاید برخی اجرای این طرح را برای رفاه بیشتر فرهنگیان بدانند در صورتی که به هیچ عنوان این گونه نبوده و اجرای این طرح مزایای قابل توجهی نیز دارد که از جمله آن استفاده بیشتر دانش ‌آموز از بستر تربیتی خانواده به ‌ویژه در شهر تهران که بیشتر ادارات در پنج ‌شنبه‌ ها تعطیل هستند، تجدید قوا، تمدد اعصاب و بازآموزی فرهنگیان همچنین فراهم آمدن امکان ادامه تحصیل فرهنگیان است.

وی اظهار داشت: یکی از راهکارهای کاهش مشکلات طرح تعطیلی پنج‌ شنبه ‌ها در مدارس ابتدایی، حرکت به سوی تک شیفت کردن مدارس است تا با توجه به تاثیر بالاتر ساعات آموزشی صبح، مدارس تنها در شیفت صبح فعال باشند.

6 فضای ‌آموزشی در طبس دو شیفته هستند

طاهری اضافه کرد: هم‌ اکنون مدارس راهنمایی و متوسطه طبس تک شیفت بوده و تنها شش فضای آموزشی دو شیفته هستند که در سال تحصیلی آینده با ادغام برخی مدارس کم‌ جمعیت، برخی از این مدارس نیز تک شیفته خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه ورزش شنا در تامین سلامت روحی و جسمی انسان‌ها نقش بسزایی دارد گفت: بر اساس طرح ملی سباح تمامی دانش ‌آموزان پایه سوم ابتدایی کشور با شنای سبک کرال سینه آشنا می ‌شوند که از ابتدای اجرای طرح سباح در سال گذشته، برنامه ‌ریزی لازم انجام شد و با استفاده از تنها استخر استاندارد و سرپوشیده شهرستان طبس، تعداد قابل توجهی از دانش‌آموزان مشمول طبسی آموزش‌های مربوطه را فراگرفتند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان طبس بیان داشت: تنها استخر استاندارد شهرستان طبس که متعلق به تربیت بدنی است، پاسخگوی نیاز متقاضیان نیست که متاسفانه هم‌ اکنون حتی همین استخر نیز به دلیل برخی مشکلات فنی دایر نیست و به همین دلیل اجرای طرح مهم و ضروری سباح در شهرستان طبس متوقف شده است.

وی تصریح کرد: بی‌ شک آموزش و پرورش شهرستان طبس نیاز مبرمی به استخر دانش ‌آموزی دارد که البته ظاهرا از محل سفر سوم هیئت دولت به استان یزد، مصوباتی در این زمینه وجود داشته اما تا این لحظه هنوز سهم شهرستان‌ ها تعیین نشده است.