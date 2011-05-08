هشدار در مورد کتابهای مروج عرفانهای کاذب/عدم پیوند جامعه در تربیت دینی

حجت الاسلام دکتر احمد احمدی رئیس سازمان مطالعات و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت) در گفتگو با خبرنگار مهر، ارزیابی کتابهای دینی درسی را سخت توصیف کرد و گفت: در این تردید نیست که مردم علاقمند به کتابهای خوب هستند اما می توان برای بیان مباجث دینی آن را در قالب رمان، داستانهای کوتاه و گاه مصور، به زبان ساده بیان کرد همانگونه که شهید مطهری در کتاب داستان راستان روایات اسلامی را بیان کرد.

وی وضعیت کتب درسی در حوزه دین را رو به پیشرفت خواند و تأکید کرد: البته جو عمومی جامعه نیز به اقبال در این مسئله تأثیر دارد.

دکتر احمدی بر تأثیر رابطه معلم و شاگرد در فضای تدریس دینی تأکید کرد و گفت: مربی باید با درک فضای کلاس، نیاز دانش آموزان و دانشجویان را به مباحث رصد کند تا بتواند در فضای سالم در قالب گفتگو مطالب دینی را به زبانی مناسب انتقال دهد.

وی با اشاره به تأثیر تهاجم فرهنگی و آلودگیهای اخلاقی از طریق رسانه های مجازی و ماهواره بر جوانان کشور بر چاره اندیشی نظام سیاسی کشور تأکید کرد و گفت: باید والدین را نیز در روند آموزه های دینی مشارکت داد اما متأسفانه آن پیوندی که باید بین همه اجزای جامعه برای پرورش دینی فرزندان برقرار باشد، برقرار نیست شاید یک معلم یا یک مدیر در مدرسه خوب تدریس کند اما اگر یک معلم دیگر یا پدر و مادر یا یکی از مسئولان کشور رفتار مناسبی نداشته باشند نمی توان به هدف اصلی که تربیت دینی است، دست یافت.

رئیس انتشارات سمت در مورد انتشار برخی کتابهای عرفانهای کاذب به اسم کتابهای دینی گفت: به نظر می رسد دستهایی در کار باشد؛ خیلی از این عرفانهای کاذب جنبه سیاسی دارد چون نظام ما نظام دینی است پس با ابزار به ظاهر دینی با آن برخورد می کنند و نتیجه آن می شود که اینهمه عرفانهای کاذب و انحرافی به وجود آمده است.

وی در پایان تصریح کرد: واقع این است که اگر بخواهیم پیراسته و پالوده از مسائل خرافی کار کنیم زمینه بسیار زیاد است. می شود در حوزه دین برخلاف آنچه به صور خرافه عرضه می کنند یک سلسله امور حقیقی را مستند عرضه کرد و نباید با این کارها درِ عالم غیب را بست وغیب -که یک حقیقت است- را به مشتی خرافه تبدیل کرد.