به گزارش خبرنگار مهر، این نشست‌ها از شنبه 17 اردیبهشت تا پنجشنبه 22 اردیبهشت ماه در سرای بین‌الملل بیست و چهارمین نمایشگاه کتاب تهران برگزار خواهد شد و نقد و بررسی نمایشگاه‌های بولونیا، کوالالامپور، ابوظبی، پاریس و لندن را در دستور کار دارد.

این نشست‌ها با حضور کارشناسان و دست‌اندرکاران چاپ و نشر کشور به ویژه چهره‌هایی که تجربه حضور موثر در این نمایشگاه‌ها را داشته‌اند، برگزار خواهد شد. همچنین میهمانانی از چهره‌های ادبی به این نشست‌ها دعوت شده‌‌اند تا نشست‌ها در قالب پرسش و پاسخ و بحث گروهی برپا شود.

در تاریخ 17 تا 19 اردیبهشت ماه نشست بررسی نمایشگاه کتاب بولونیا، کوالالامپور و ابوظبی به ترتیب برگزار می‌شود و چهارشنبه 21 و پنجشنبه 22 اردیبهشت ماه دو نشست بررسی نمایشگاه کتاب پاریس و لندن برپا می‌شود.

نگاهی به حضور ایران در این نمایشگاه‌ها، نقاط ضعف و قوت، ظرفیت‌های موجود و چگونگی بهتر استفاده کردن از این فرصت‌ها، نگاه ناشران و کارگزاران نشر جهانی به ادبیات و صنعت نشر کشورمان و ... از جمله مباحثی است که در این نشست‌ها مد نظر قرار می‌گیرد.

آژانس ادبی حوا تشکلی خصوصی و ادبی است که برای نخستین‌بار این نشست‌ها را در نمایشگاه کتاب تهران برگزار می‌کند.