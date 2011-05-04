به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه در ادامه بررسی لایحه بودجه 90 با الحاق جزئی به بند 9 لایحه بودجه ، دولت را مکلف کردند قیمت خوراک واحدهای صنعتی پالایشی و پتروشیمی (اعم از گاز و خوراک های دیگر از جمله نفتا) را برای مدت 10 سال بر اساس حداکثر 65 درصد فوب خلیج فارس بدون هزینه انتقال به گونه ای تعیین نمایند که تشویقی برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی باشد.

این پیشنهاد با 145 رای موافق، 4 رای مخالف، 11 رای ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر و با موافقت دولت و کمیسیون تلفیق به تصویب رسید. با این حال 45 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس در رای گیری شرکت نکردند.