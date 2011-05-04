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۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۱:۵۸

در ادامه خصومت ورزی خود؛

آمریکا لیست تحریمی بانکهای مرتبط با ایران را افزایش داد

آمریکا لیست تحریمی بانکهای مرتبط با ایران را افزایش داد

وزارت خزانه داری آمریکا نام چند بانک خارجی را به خاطر بی توجهی به تحریم ایران در به اصطلاح "لیست سیاه" قرار می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "دیوید کوهن" معاون وزیر خزانه داری آمریکا در بخش مبارزه با تروریسم دیروز سه شنبه به اعضای کمیته بانکداری سنای آمریکا گفت که نام این موسسات بزودی اعلام خواهد شد.

در جلسه دیروز همچنین سناتور "مارک یوهانس" گفت: ما سال گذشته قانونی را تصویب کرده ایم که اکنون باید بر اساس آن عمل کنیم. 

قانونگذاران آمریکایی سال گذشته میلادی در راستای اجرای تحریم های سازمان ملل علیه ایران، قانونی را تصویب کردند که بر طبق آن بانکها و موسسات مالی در صورت معامله با ایران اجازه نخواهند داشت با نهادهای مالی آمریکا همکاری کنند.

کد مطلب 1304726

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