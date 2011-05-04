به گزارش خبرنگار مهر در پیرانشهر، مجید آقازاده صبح چهارشنبه در جریان بازدید معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی از طرح تصفیه خانه فاضلاب پیرانشهر، با اشاره به تا کنون در شش شهر استان شبکه جمع آوری فاضلاب به بهره برداری رسیده است، افزود: تا پایان سالجاری نیز تصفیه خانه های فاضلاب شهر های پیرانشهر، نقده و سردشت نیز به مدار فعالیت وارد می شوند.

وی بیان کرد: در این راستا تصفیه خانه فاضلاب پیرانشهر هم اکنون از 94 درصد پیشرفت اجرایی برخوردار بوده که با بهره برداری آن در خرداد ماه امسال 73 هزار نفر از جمعیت این شهر تحت پوشش شبکه جمع آوری فاضلاب قرار می گیرند .

وی با بیان اینکه برای بهره برداری از این طرح بیش از 65 میلیارد ریال هزینه شده است، اظهار داشت: شبکه جمع آوری فاضلاب پیرانشهر در قالب 50 کیلومتر شبکه فرعی، 18 کیلومتر شبکه اصلی و پنج کیلومتر خط انتقال اجرا شده است .

طرح آبرسانی شهر پیرانشهر شهریور امسال در مدار توزیع

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری آذربایجان غربی همچنی در ادامه سخنان خود خاطر نشان کرد: طرح آبرسانی این شهر در قالب خط انتقال 17 کیلومتری، ‌مخزن یک هزار متر مکعبی، دو حلقه چاه عمیق و ایستگاه پمپاژ به ظرفیت 150 لیتر در ثانیه در مراحل پایانی بوده و پیش بینی می شود تا پایان شش ماهه نخست امسال به بهره برداری برسد .

آقازاده بیان کرد: برای اجرای این طرح بیش از هفت میلیارد و 600 میلیون ریال هزینه خواهد شد که با بهره برداری از آن نیاز آبی 15 سال آینده شهر تامین می شود .