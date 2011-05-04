به گزارش خبرگزاری مهر، "آنتوان الحایک" تحلیلگر النشره در مقاله ای نوشت: اسطوره اسامه بن لادن تنها در 40 دقیقه پایان یافت و چهره باراک اوباما نیز فقط طی سخنرانی 10 دقیقه ای اش بهبود پیدا کرد، رئیس جمهوری که در آغاز تبلیغات زود هنگام انتخاباتی خود امتیازات فراوانی را از دست داد. اما در نهایت تلاش کرد با چند حرکت نمایشی (اعلام خبر مرگ بن لادن) تمام شکستهای خود را جبران کند.

البته شاید این نمایش برای مردم آمریکا قانع کننده بوده باشد اما برای بسیاری از کشورهای دیگر قانع کننده نبود. جالب اینکه اعلام خبر کشته شدن بن لادن در یک عملیات اطلاعاتی از سوی نیروهای آمریکایی در پاکستان با بیش از یک مورد واقعه مهم گره خورد. این عملیات در شکل و مضمون با تلاش برای ترور "معمر قذافی" همزمان شد، عملیاتی که در پی آن یکی از پسران قذافی و سه نوه اش کشته شدند.

این مسئله باعث می شود این نظریه در اذهان ایجاد شود که آمریکا در نظر دارد به طور همزمان و در آن واحد بحرانهای منطقه را از لیبی تا یمن و سوریه پایان دهد. عملیات ترور بن لادن همچنین با جریان فشار تصاعدی اروپاییها در روزهای اخیر علیه سوریه همزمان شد که ترکیه نیز به جمع آنها پیوسته است.

در نهایت رژیم اسرائیل نیز به جریان این فشارها علیه سوریه پیوست تا به این نتیجه برسیم که دور جدید فشارها علیه دمشق شاید در جهت امتیازدهی سران سوریه در آستانه سفر اوباما به تل آویو باشد. همچنین شاید در راستای همین جریان افزایش نقش آنکارا در تحولات خاورمیانه در موازات با تلاش برای کاهش نفوذ تصاعدی ایران دنبال شود. در همین روزها اتفاق دیگری نیز رخ داد که در آن فتح و حماس در قاهره با هم توافق کردند بدون اینکه جهت اصلی که قضیه این روزها در فلسطین را هدایت می کند مشخص شود.

گذشته از این مسائل در موازات این تحولات بزرگ منابع دیپلماتیک اروپایی بیش از چند سوال و ابهام درباره روایت آمریکایی مرگ بن لادن مطرح کرده اند که بیشتر به جزیئات اعلام شده و زمان وقوع عملیات اشاره دارد.

بر این اساس، این سوال مطرح شده که چرا آمریکائی ها برای چندین ماه بن لادن را آزاد و رها گذاشته اند تا به راحتی دست به عملیاتهای تروریستی بزند؟ کسانی که ماهها از مکان اقامت رهبر القاعده مطلع بودند چرا یکباره تصمیم به کشتن وی گرفتند؟ آیا به اسارات گرفتن رهبر القاعده برای اخذ اطلاعات لازم بهتر نبود؟

اما سوال بزرگ تر که به جواب قانع کننده ای محتاج است، این است که چرا عاملان این عملیات جنازه بن لادن را حمل کرده و به دریا انداختند؟ آیا وجود جسد وی در مکان عملیات به عنوان شاهدی بر وقوع آن نبود؟ چرا تاکنون رسانه های آمریکایی تصویری واقعی از جسد بن لادن منتشر نکرده اند؟