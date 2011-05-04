به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت نیوز استار، وی که از دوستان تنسی ویلیامز نمایشنامه‌نویس مطرح و اوگدن نَش شاعر معروف بود، توانست در سال 1950 با داستان کوتاه "روزی می‌آید" جایزه او هنری را نصیب خود کند.

لامکین متولد 1928 از مونرو لوئیزیانا، اولین اثر خود را در سن 22 سالگی با نام "ببر در باغ" منتشر کرد. وی در طول حیاتش علاوه بر خلق داستان کوتاه و نمایشنامه، آثاری را برای نمایش‌های تلویزیونی نوشت که از آن جمله می‌توان به "نیمه تابستان" اشاره کرد.

برخی دیگر از آثار لامکین عبارتند از "شکار تخم مرغ عید پاک"، "خانم گربه صفت" و "اگر هالی گولایتی رشد کرده بود".

مراسم تشییع جنازه این نویسنده فردا پنجشنبه 5 مه (15 اردیبهشت) در زادگاهش مونرو برگزار می‌شود.