به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، عبد الحمید مهری لموکی صبح چهارشنبه در حاشیه نشست معاونان منابع طبیعی و آبخیزداری منطقه دو کشور در جمع خبرنگاران در سمنان گفت: سهمیه این سازمان در جذب سرباز سال گذشته 330 نفر بوده است.

وی با بیان اینکه افزایش سهمیه جذب سرباز برای اجرای طرحهای حفاظتی در سال جاری به یک هزار نفر موافقت شده است، گفت: جذب سربازان در حال طی مراحل اداری است.

به گفته وی، افزایش اعتبارات برای ارتقای بحثهای حفاظتی از جنگلها و منابع طبیعی و ارتقای شمار نیروهای یگان حفاظت و تجهیزات نیز از دیگر برنامه های این سازمان است.

معاون مدیریت و منابع انسانی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور خاطرنشان کرد: پیگیری طرح جامع مدیریت پیشگیری و اطفای حریق از برنامه های این سازمان در بحث حفاظتی است.

وی با اشاره به پیش بینی افزایش 160 درصدی اعتبارات برای تامین تجهیزات یگان حفاظت گفت: افزایش اعتبارات برای تامین تجهیزات یگان حفاظت از 12 میلیارد ریال سال 89 به 37 میلیارد ریال از دیگر اقدامات این سازمان است.

مهری لموکی خاطرنشان کرد: اعتبارات ملی حفاظت از جنگل های شمال و خارج از شمال امسال 60 میلیارد ریال پیش بینی شده است و ستاد بحران پیشگیری و مقابله با حریق نیز در سازمان جنگلها و ادارات کل منابع طبیعی استانهای کشور تشکیل شده است.