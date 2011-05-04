روایت داستان خنیاگری مازندران در جشنواره موسیقی نواحی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا اسحاقی ضمن بیان این مطلب درخصوص داستان های خنیاگری مازندران گفت : آنچه من اجرا میکنم روایتخوانی و نقالی است که خود شامل سه بخش عاشقانه، مذهبی و حماسی است.
او در ادامه افزود: در روایتهای مذهبی داستان حرکت امامرضا (ع) از مدینه به خراسان داستان حضرت موسی(ع) و حضرت رسول(ص) نقل می شود، در بخش عاشقانه نیز داستانهایی مثل "عباس و مسکین"، "عارف و کُلما" و"حلیمه و عبدالله" روایت میشود و در روایتهای حماسی نیز داستان "هُژبر سلطان" و "محمد جُبّه" تعریف می شود.
به گفته اسحاقی برخی روایتهای عاشقانه و حماسی از اواخر قاجار به وجود آمده و برخی دیگر نیز به دوران صفویه باز میگردد. او با بیان اینکه "آخرین راوی خنیاگران مازندران من هستم" افزود: اگرچه شاگردان زیادی نزد من برای آموزش میآیند اما دیگر مانند گذشته کسی به طور جدی سراغ این کار نمیرود. راویانی هم که در قدیم وجود داشتند اکنون دیگر از دنیا رفتهاند.
وی درباره سازهایی که در خنیاگری مازندران استفاده میشود، گفت : به طور معمول در تمامی مناطق ایران، ساز دوتار به عنوان همراه روایت استفاده میشود .
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