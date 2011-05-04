علی اکبر غیرتی مدیر کل روابط عمومی این سازمان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سپرده گذارانی که تا تاریخ 31 اردیبهشت سال 1384 دارای فیش بانکی از یکی از شعب بانک ملی هستند از امروز ( چهارشنبه چهاردهم اردیبهشت) می توانند برای ثبت نام در کاروانها مراجعه کنند.

وی افزود: پیش از این افرادی که قبض ودیعه‌گذاری علی‌الحساب حج تمتع را تا تاریخ 20 فروردین 84 دارا بودند نسبت به ثبت نام در کاروان اقدام کردند.

مدیر کل روابط عمومی سازمان حج و زیارت تاکید کرد: با توجه به اینکه ظرفیت کاروانهای حج تمتع تکمیل نشده به همین دلیل اولویتهای جدید برای ثبت نام اعلام شد.

به گفته وی ، سپرده گذاران به مدت 10 روز فرصت دارند نسبت به ثبت نام خود در کاروانها اقدام کنند.