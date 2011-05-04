به گزارش خبرنگار مهر ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز چهارشنبه مجلس بنا بر پیشنهاد کمیسیون فرهنگی که از سوی ستار هدایت‌خواه سخنگوی این کمیسیون مطرح شد دولت را مکلف کردند در بودجه سال 90 به منظور تکمیل اجرای " قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار (کد دار) مصوب سال 1388 مجلس شورای اسلامی" 120 میلیارد ریال از محل جدول شماره (9) ردیف 550000 جزء 70 به بیمه اجتماعی قالیبافان اختصاص دهد.



این پیشنهاد با 176 رای موافق، 1 رای مخالف و 9 رای ممتنع، از مجموع 206 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید . 20 نماینده نیز دراین رای گیری شرکت نکردند.