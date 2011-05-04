به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پایان جلسه صبح چهارشنبه خود در بررسی لایحه بودجه 90 و در ادامه بررسی پیشنهادهای الحاقی کمیسیون تخصصی به لایحه بودجه با تصویب پیشنهاد کمیسیون عمران موافقت کردند .

با تصویب این پیشنهاد مقرر شد با افزایش مالیات بر ارزش افزوده قیمت فروش بلیط پروازهای داخلی از 2 درصد به 5 درصد و افزایش مالیات بلیط های هر مسافر عازم خارج از کشور از 7 هزار تومان به 25 هزار تومان مبلغی برای نگهداری، بهسازی و تجهیز فرودگاه های کوچک و مناطق محروم، شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور اختصاص یابد.

این پیشنهاد با 125 رای موافق، 15 رای مخالف و 14 رای ممتنع به تصویب نمایندگان مجلس رسید.