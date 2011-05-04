به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از ورایتی چولودنکو که برای نگارش فیلمنامه و کارگردانی فیلم "حال بچهها خوب است" نامزد جایزه اسکار سال گذشته شده بود مذاکرات خود را با فاکس برای کارگردانی فیلمی بر اساس کتاب مصور "الکساندر و روز مخوف ترسناک نحس خیلی بد" آغاز کرده است.
این کتاب داستان پسر بچهای را روایت میکند که روز خود را با چسبیدن آدامسی به موهایش آغاز میکند و این روز نحس با اجبار او به سفر از آمریکا تا استرالیا به پایان میرسد.
"الکساندر و روز مخوف ترسناک نحس خیلی بد" را جودیث ویورست نوشته و راب لیبر فیلمنامه اقتباسی آن را به رشته تحریر در آورده است. این کتاب در سال 1972 منتشر شد و تا کنون 4 میلیون نسخه از آن به فروش رسیده است. در سال 1990 نسخه ای انیمیشنی و سی دقیقه ای از این داستان ساخته و از شبکه تلویزیونی اچ بی او نمایش داده شد.
لیزا چولودنکو فیلمساز آمریکایی برای ساخت اقتباسی سینمایی از یک کتاب کودکان با استودیوی فاکس قرن بیستم وارد مذاکره شد.
به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از ورایتی چولودنکو که برای نگارش فیلمنامه و کارگردانی فیلم "حال بچهها خوب است" نامزد جایزه اسکار سال گذشته شده بود مذاکرات خود را با فاکس برای کارگردانی فیلمی بر اساس کتاب مصور "الکساندر و روز مخوف ترسناک نحس خیلی بد" آغاز کرده است.
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