به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از ورایتی چولودنکو که برای نگارش فیلمنامه و کارگردانی فیلم "حال بچه‌ها خوب است" نامزد جایزه اسکار سال گذشته شده بود مذاکرات خود را با فاکس برای کارگردانی فیلمی بر اساس کتاب مصور "الکساندر و روز مخوف ترسناک نحس خیلی بد" آغاز کرده است.



این کتاب داستان پسر بچه‌ای را روایت می‌کند که روز خود را با چسبیدن آدامسی به موهایش آغاز می‌کند و این روز نحس با اجبار او به سفر از آمریکا تا استرالیا به پایان می‌رسد.



"الکساندر و روز مخوف ترسناک نحس خیلی بد" را جودیث ویورست نوشته و راب لیبر فیلمنامه اقتباسی آن را به رشته تحریر در آورده است. این کتاب در سال 1972 منتشر شد و تا کنون 4 میلیون نسخه از آن به فروش رسیده است. در سال 1990 نسخه ای انیمیشنی و سی دقیقه ای از این داستان ساخته و از شبکه تلویزیونی اچ بی او نمایش داده شد.