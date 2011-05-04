به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بارسلونا با شکست مجموع 3 بر یک رئال مادرید در مرحله نیمه نهایی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا جواز حضور در دیدار پایانی این مسابقات را کسب کرد.

دیگر فینالیست این دوره از رقابت ها با برگزاری دیدار چهارشنبه شب بین تیم های منچستریونایتد انگلستان و شالکه صفر چهار آلمان مشخص خواهد شد. من یونایتد در دیدار رفت در زمین شالکه با نتیجه دو بر صفر به برتری رسیده است.

پپ گواردیولا در این خصوص اظهار داشت: منتظر می مانیم تا ببینیم حریفمان کیست. سپس خود را مطابق با ویژگی های حریفمان آماده می کنیم. اما اگر حریف ما منچستریونایتد باشد، این مسابقه با دیداری که ما در سال 2009 با این تیم انجام دادیم کاملا فرق دارد. آنها تیمی متفاوت با مهاجمانی متفاوت هستند.

تیم بارسلونا در سال 2009 و در ورزشگاه رم موفق شد منچستریونایتد را با نتیجه 2 بر صفر شکست داده و به عنوان قهرمانی دست پیدا کند.

گواردیولا در خصوص آن دیدار اظهار اشت: یک مسابقه به عوامل متعددی بستگی دارد. ما در آغاز آن دیدار کمی خوش اقبال بودیم و در ادامه بهتر اما اگر دوباره با هم بازی کنیم وضع متفاوت است. سعی خواهیم کرد تا نقاط ضعف آنها را پیدا کرده و توپ و زمین را در اختیار بگیریم و به این تیم حمله کنیم.

سرمربی بارسلونا در خصوص دیدار با رئال مادرید گفت: خوشحالم چون یک تیم بزرگ را از دور رقابت ها حذف کرده ایم.