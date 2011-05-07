پذیرش بدون کنکور دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشگاه تربیت مدرس

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه تربیت مدرس از میان دانش آموختگان و دانشجویان ترم آخر مقطع کارشناسی براساس شیوه نامه مصوب دانشگاه، بدون آزمون ورودی برای سال تحصیلی 91-1390دانشجوی کارشناسی ارشد می پذیرد.

داوطلبان باید مندرجات شیوه نامه پذیرش برگزیدگان علمی دوره کارشناسی برای ورود به دوره کارشناسی ارشد را به دقت مطالعه کرده و در صورت داشتن شرایط، مدارک لازم را حداکثر تا 12 خرداد ماه به نشانی دانشگاه تربیت مدرس ارسال کنند. این مهلت غیرقابل تمدید اعلام شده است.



پذیرش متقاضیان این شیوه نامه به دو صورت (گروه الف و گروه ب) انجام می شود: گروه الف برگزیدگان المپیادهای علمی- دانشجویی، مسابقات و جشنواره ها و دانشجویان نمونه کشوری و گروه ب : دانشجویان ممتاز مقطع کارشناسی دانشگاهها و موسسه های آموزش عالی دولتی روزانه (تمام وقت) کشور که از طریق آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش کشور پذیرفته شده اند شامل دانشجویان ممتاز دوره کارشناسی پیوسته که حداکثر در مدت 8 نیمسال دانش آموخته شوند و به لحاظ میانگین کل جزو 10 درصد برتر در بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند. همچنین دانشجویان رتبه اول دوره کارشناسی ناپیوسته در بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی دانشگاه محل تحصیل که ظرف 4 نیمسال دانش آموخته شوند و دارای میانگین کل حداقل 17 باشند.