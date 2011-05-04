به گزارش خبرگزاری مهر، برگزاری نشست‌های تخصصی "نقش کتابخانه‌های عمومی در رشد اقتصادی جامعه" و "هویت کتابداری و اطلاع رسانی" در روزهای پنجشنبه 22 اردیبهشت ماه از ساعت 14 تا 15:40 و پنجشنبه بیست و دوم اردیبهشت از ساعت 18 تا 19:40 از جمله برنامه‌های اداره کل پژوهشی نهاد کتابخانه ها در ایام برگزاری بیست و چهارمین نمایشگاه کتاب است.

در این نشست‌ها ابراهیم شمشیری، غلامحسین نفیسی، فهیمه باب الحوائجی، محمد خندان، سعید رضائی شریف آبادی، ابراهیم افشار و نرگس نشاط ابعاد مختلف موضوع‌های ذکر شده را بررسی خواهند کرد.

اداره کل فرهنگی نهاد کتابخانه‌ها نیز با مسابقه کتابشناسی ویژه عموم مخاطبان و کتابداران در غرفه نهاد در شبستان اصلی حضور دارد.

در این مسابقه، با پاسخ به 20 سوال، میزان آشنایی افراد با نویسندگان، عناوین و موضوعات کتاب‌های فاخر و ارزشمند سنجیده می شود؛ امکان تحویل فرم‌ها به 2 شیوه حضوری (تحویل در محل غرفه نهاد کتابخانه‌ها در شبستان اصلی و بخش جنبی) و ارسال فرم‌ها به صورت فرم پست جواب قبول وجود دارد.

عضویت رایگان کودکان در کتابخانه‌های عمومی دارای بخش کودک، مسابقه نقاشی، اهدای هدایای ویژه کودکان و برگزاری نمایش خیابانی در محوطه نمایشگاه و بخش کودکان غرفه نهاد کتابخانه‌ها، از جمله برنامه‌هایی است که توسط اداره کل فرهنگی در نمایشگاه کتاب امسال اجرا می شود.

اداره کل امور کتابخانه‌ها همچنین با برنامه‌هایی از جمله ثبت نام رایگان برای عضویت در کلیه کتابخانه‌های عمومی متعلق به نهاد کتابخانه‌ها در سراسر کشور، ویژه عموم بازدیدکنندگان در 5 محل از نمایشگاه حضور دارد.

نهاد کتابخانه‌های عمومی با بیش از 2600 کتابخانه عمومی در سراسر کشور فعالیت می‌کند.