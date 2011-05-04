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۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۲:۳۱

رحیمی خبرداد:

شبکه استانی دنا 20ساعته می شود

شبکه استانی دنا 20ساعته می شود

یاسوج - خبرگزاری مهر: مدیرکل صدا و سیمای مرکز کهگیلویه و بویراحمد از افزایش پخش برنامه های شبکه دنای این استان از 9ساعت به 20 ساعت خبر داد.

مسلم رحیمی به خبرنگار مهر در یاسوج، گفت: با موافقت سازمان صدا و سیما از 17 خرداد، پخش برنامه های شبکه استانی دنا 20 ساعته می شود.

وی بیان کرد: شبکه استانی دنا از زمان تاسیس تاکنون روزانه قریب به 9 ساعت برنامه تولید و پخش می‌کرد که از 17 خردادماه برنامه های این شبکه از ساعت شش صبح تا  دو بامداد پخش می شوند.

رحیمی اظهار داشت: با افزایش زمان پخش برنامه های شبکه دنا، چهار بخش خبری پخش می شود که این فرصت مناسبی را برای معرفی جاذبه های گردشگری و صنعت توریسم استان به کشور فراهم می کند.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز کهگیلویه و بویراحمد با تقدیر از حمایت استاندار استان از این مسئله، بیان داشت: با افزایش جدول پخش برنامه‌های شبکه دنا که یک رویداد عظیم فرهنگی محسوب می ‌شود، همکاری بیشتر مسئولان، استادان، فرهیختگان و مردم استان با شبکه دنا ضروری است.

رحیمی تصریح کرد: در تلاش هستیم برنامه های متنوعی با موضوعات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تولید وپخش کنیم تا بتوانیم مخاطبان بیشتری را جذب این شبکه کنیم.

وی از فرهنگیان، اساتید، اقتصادانان، دانشگاهیان و کارشناسان مسائل فرهنگی و اجتماعی خواست در این حرکت ارزشمند فرهنگی، صدا وسیمای مرکز کهگیلویه و بویراحمد را یاری کنند.

کد مطلب 1304763

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