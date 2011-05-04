به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، جمال انصاری پیش ازظهر چهارشنبه در جمع کارکنان دادگستری قزوین گفت: توانمندی دادگستری قزوین در رسیدگی مطلوب به پرونده ها و جلب رضایت مردم مرهون تلاش کارکنان این نهاد است.

رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: سال 89 با همه فراز و نشیبهایی که داشت فرصتی برای شکوفایی و برنامه ریزیهای مؤثر دستگاه قضایی بود و امسال نیز امیدواریم مقتدرانه، منضبط و مستقل بتوانیم امور را مدیریت کنیم.

وی افزود: با تلاش کارکنان دادگستری در سال گذشته توانستیم در چهار ماه متوالی در زمینه مدیریت پرونده های قضایی CMS میان سایر استان های کشور رتبه اول را کسب کنیم که نشان دهنده دقت و سرعت همکاران و مکا نیزه شدن رسیدگی در پرونده هاست.

رئیس کل دادگستری استان خاطرنشان کرد: این رتبه و موفقیتها پایان کار و نقطه اوج نیست بلکه اولین گام جهت ارتقا کیفیت امور است و با افزایش مسئولیت باید امسال هم در انجام امور به نحو مطلوب تلاش بیشتری کنیم.

انصاری تصریح کرد: استفاده از تکنولوژی روز موجب تسریع در امور و کاهش حجم پرونده ها شده و از اطاله وقت اصحاب دعوی نیز جلوگیری کرده و میزان خطا در فرآیند رسیدگی به دعاوی را نیز به حداقل کاهش داده است.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به برنامه های امسال هم گفت: در سال جدید باید برنامه ریزی مدونی داشته باشیم و فعالیتهای ما با سالهای قبل فرق کند و به سوی تعالی و پیشرفت حرکت کنیم و خطای کمتری داشته باشیم.

وی تکریم ارباب رجوع را مهم دانست و اظهارداشت: برخورد با ارباب رجوع نماد رفتار سازمانی و معرف نظم، عدالت در دستگاه مربوط است لذا باید کارکنان دستگاه قضا بهترین و مناسب ترین برخورد را با مردم داشته باشند.