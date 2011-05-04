به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتض، هر چند کارشناسان مسائل بین الملل معتقدند که توافق حاصل شده میان حماس و فتح، فرصت جدیدی را برای رژیم اسرائیل فراهم می کند اما "بنیامین نتانیاهو" نظر متفاوتی را به این قضیه دارد.

در همین رابطه گزارشی در وزارت خارجه رژیم صهیونیستی آماده شده که می گوید: توافق فتح و حماس فرصتی استراتژیک را برای اسرائیل فراهم می کند. زیرا این توافق می تواند فضای موجود در سرزمین های فلسطینی را تغییر دهد و در نتیجه این تغییر می تواند برخی ازمنافع اسرائیل را نیز پوشش بدهد.

این در حالی است که نتانیاهو در اظهاراتی عنوان داشته که توافق فتح و حماس یک تهدید بالقوه علیه تل آویو محسوب می شود.

در این گزارش که روز گذشته در اختیار "آویگدور لیبرمن" وزیر خارجه رژیم صهیونیستی، قرار گرفته آمده که ممکن است توافق فتح و حماس موجب تعدیل دیدگاه های گروه حماس شود و همین امر می تواند تهدیدات موجود علیه تل آویو را کاهش دهد.

قرار است امروز چهارشنبه توافقنامه آشتی فتح و حماس با حضور "ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان و "خالد مشعل" رئیس دفتر سیاسی حماس، در قاهره امضا شود.

توافق ابتدایی میان این دوگروه در هفته گذشته حاصل شده بود.