به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، بابک طالبی صبح چهارشنبه در جریان بازدید معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی از پایانه مرزی تمرچین پیرانشهر افزود: طرح تکمیل پایانه مرزی تمرچین از فروردین سال گذشته آغاز شده و هم اکنون 79 درصد پیشرفت اجرایی داشته که پیش بینی می شود تا پایان مرداد ماه امسال به بهره برداری برسد .

وی افزود: برای اجرای این طرح بیش از 23 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته و در حال حاضر نیز کار محوطه سازی پایانه به اتمام رسیده و سالن تجاری نیز در مرحله نازک کاری است .

جواد محمودی معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی نیز بر تسریع روند اجرای این طرح و کیفی سازی تاکید و از بخش بازارچه مرزی، محل ترانزیت کالا و مسافران بازدید کرد.

همچنین معاون امور عمرانی استاندار از طرح تعریض و آسفالت سه کیلومتر انتهای مسیر پیرانشهر به تمرچین بازدید کرد.

پایانه مرزی تمرچین در پیرانشهر یکی از ظرفیت های بزرگ ترانزیتی برای اتصال بازار اقتصادی ایران به کشور های مختلف است.

وجود روابط خاص ترانزیتی ایران با عراق و تردد روزانه هشت دستگاه اتوبوس در مسیر ارومیه - اربیل، بیانگر حجم عظیمی از ناوگان حمل و نقل کالا در این محور بوده که با تدوین برنامه های عملیاتی امکان توسعه و بهره برداری از این پایانه مرزی هر چه سریع فراهم شده است.

پایانه مرزی تمرچین در 15 کیلومتری جنوب غربی شهرستان پیرانشهر در مقابل مرز حاج عمران عراق واقع شده که از سه سال پیش گمرک این مرز نیز به صورت رسمی آغاز به کار کرده است.

تمرچین نزدیکترین راه زمینی ایران با کشورهای حوزه دریای مدیترانه و کشورهای حوزه خلیج فارس است.