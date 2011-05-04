به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در پی اجرای طرح مبارزه با سرقت وسایل نقلیه مسروقه توسط پلیس آگاهی استان اصفهان، طی 48 ساعت گذشته 164 وسیله نقلیه مسروقه کشف و 35 نفر سارق دستگیر شدند.

حسین حسین‌زاده افزود: در راستای اجرای طرح‌های متناوب مبارزه با سرقت وسایل نقلیه مسروقه در استان اصفهان طی 48 ساعت گذشته، طرح کاشف با موفقیت در سطح استان به اجرا در آمد.

وی اظهار داشت: در این طرح که با بسیج امکانات، تجهیزات و نیروهای پلیس در سطح استان اصفهان به اجرا درآمد، با تلاش و جدیت همکاران انتظامی استان تعداد 164 دستگاه وسیله نقلیه مسروقه کشف و ضبط شد.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان تصریح کرد: از این تعداد 121 دستگاه مربوط به موتورسیکلت و 43 دستگاه آن خودرو بوده است.

وی اضافه کرد: در این طرح 35 نفر از سارقان حرفه‌ای و سابقه‌دار دستگیر شدند که دستگیری 15 نفر از آنان در هنگام سرقت بوده است.

حسین‌زاده بیان داشت: با تلاش ماموران سختکوش پلیس در استان اصفهان، کشف وسائط نقلیه در استان اصفهان نسبت به مدت مشابه سال قبل 121 درصد افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه 70 درصد از سرقت‌های وسایل نقلیه بر اثر بی‌احتیاطی مالکان آنها صورت می‌گیرد، ادامه داد: رانندگان وسایل نقلیه می‌توانند با به‌کارگیری وسایل و تجهیزات ایمنی نظیر دزدگیر، قفل فرمان، قفل پدال و غیره از بروز سرقت پیشگیری کنند.

60 فقره سرقت در پرونده برادران سارق

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان همچنین گفت: دو برادری که با هم‌دستی یکدیگر از منازل نیمه‌ساز سرقت می‌کردند، توسط ماموران پلیس آگاهی استان اصفهان دستگیر و به 60 فقره سرقت اقرار کردند.

وی افزود: در پی وقوع چند فقره سرقت از داخل ساختمان‌های نیمه‌ساز در یکی از مناطق اصفهان، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار پایگاه جنوب این پلیس قرار گرفت.

حسین‌زاده اظهار داشت: با انجام تحقیقات میدانی و به‌کارگیری اقدامات ویژه پلیسی، ماموران به سرنخ‌هایی در خصوص این سرقت‌ها دست یافتند.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان تصریح کرد: در نهایت دو نفر به نام‌های مهدی و محسن ـ س در این رابطه دستگیر و به آگاهی منتقل شدند.

وی اضافه کرد: در تحقیقات اولیه مشخص شد که این سارقان با هم برادرند و با هم‌دستی یکدیگر از داخل 56 ساختمان و چهار دستگاه خودرو سرقت کرده‌اند.

حسین‌زاده بیان داشت: با اقرار صریح متهمان، سه نفر مال‌خر نیز شناسایی و طی یک عملیات غافل‌گیرانه دستگیر شدند.

وی با بیان اینکه مقادیر زیادی اموال مسروقه از متهمان کشف و ضبط شده است، خاطرنشان کرد: متهمان به همراه پرونده به منظور سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.