به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، حجت الاسلام شکراله دانش در جلسه شورای مدارس علوم و معارف اسلامی استان فارس افزود: این مدارس با هدف نخبه پروری دینی در تربیت افراد متدین برای جامعه و امور مذهبی ایجاد شده که سازمان تبلیغات اسلامی متولی این کار است.

وی تصریح کرد: با وجود پیدایش شبکه ها و فرقه های مختلف غیر مذهبی باید با تربیت مناسب نخبگان مذهبی در تمامی زمینه ها از اهداف شوم این فرق و مذاهب مختلف دشمنان جلوگیری کنیم و سازمان تبلیغات اسلامی به این موضوع توجه ویژه دارد.

در ادامه جلسه حجت الاسلام غفوری امام جمعه مرودشت نیز بیان کرد: شهرستان مرودشت آمادگی خود را برای تقویت بنیه علمی، فرهنگی و دینی اعلام می کند و آماده هرگونه همکاری با تبلیغات اسلامی استان است.