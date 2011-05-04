نیکول کیدمن در " حیات وحش ما" بازی می کند

به گزارش مهر از امپایر آنلاین این فیلم زندگی نامه ای ، زندگی و فعالیت های دافنه شالدریک فعال مسائل حیات وحش را روایت می کند.



خبر ها حاکی از آن است که کیدمن پس از مطالعه فیلمنامه برای بازی در این نقش ابراز علاقه کرده و منتظر است تا استودیوی ماندالی فیلمز تولید کننده این پروژه مذاکرات را با او آغاز کند.



همسر شلدریک بنیان گذار پارک حیات وحش تساوو در کنیا بوده و پس از مرگش در سال 1977 ، دافنه شلدریک تمام عمر خود را وقف زندگی و کار در پارک ملی نایروبی کرده است.او در این سال ها جان هزاران فیل و حیوانات دیگر را از دست قاچاقچیان اعضای بدن حیوانات و جنگجویان محلی نجات داده است.



علاوه بر این شلدریک تا کنون 70 راس حیوان دزدیده شده را از سارقان پس گرفته است.فیلیپ نویس فیلمساز استرالیایی کارگردانی این فیلم را بر عهده خواهد داشت.او و کیدمن یک بار در سال 1991 در فیلم " آرامش مرگبار" با یکدیگر همکاری کرده اند.



پیش از این قرار بود نیک کاساوتیس این فیلمنامه را با عنوان " امپراتوری صلح" کارگردانی کند اما این امر میسر نشد.بعد ها والتر سالس برزیلی هم به این پروژه نزدیک شد اما باز هم ساخت فیلم به تعویق افتاد. به نظر می رسد فیلمبرداری فیلم " حیات وحش ما" ماه سپتامبر( شهریور ) آینده آغاز شود.

