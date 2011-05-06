به گزارش خبرگزاری مهر، شکست هفته گذشته منچستریونایتد مقابل آرسنال و از طرف دیگر پیروزی چلسی مقابل تاتنهام باعث شد آبی‌های لندن در فاصله سه هفته مانده به پایان رقابت‌های لیگ برتر به اختلاف سه امتیازی شیاطین سرخ در صدر جدول رده بندی برسند. در حالی که دو تیم یکشنبه این هفته در اولدترافورد دیداری حساس را برگزار خواهند کرد کارشناسان فوتبال روزنامه انگلیسی تلگراف نظر خود را در مورد رقابت نزدیک دو تیم برای کسب عنوان قهرمانی لیگ برتر ارائه کردند.

وینتر: بعید است چلسی بتواند منچستریونایتد را شکست دهد

هنری وینتر که یکی از کارشناسان زبده فوتبال انگلیس است در مورد اینکه چلسی با چه ترکیبی می تواند یونایتد را شکست دهد، گفت: کارلو آنچلوتی باید از دروگبا در کنار مالودا و کالو استفاده کند. فرناندو تورس هم بعد از یک ساعت وارد زمین شود.

وینتر معتقد است حضور در لیگ قهرمانان اروپا سختی‌های زیادی برای شاگردان فرگوسن خواهد داشت و احتمال مصدوم شدن بازیکنان کلیدی وجود دارد.

این کارشناس فوتبال انگلیس خاطر نشان کرد: یونایتد در این فصل در اولدترافورد بسیار قدرتمند و سرسخت بوده و بعید است چلسی بتواند این تیم را شکست دهد. از طرف دیگر هم شکست دادن چلسی کار آسانی نیست. به نظر من تساوی یک بریک نتیجه غیرمنتظره‌ای نخواهد بود. این تساوی راه را برای کسب نوزدهمین جام یونایتدها هموار خواهد کرد.

وینتر در مورد اینکه در نهایت چه تیمی عنوان قهرمانی را از آن خود خواهد کرد، گفت: منچستریونایتد. اورتون در هفته آخر در انتظار چلسی خواهد بود، که بازی دشواری برای شاگردان آنچلوتی خواهد بود. اما بازی‌های بعدی یونایتد به مراتب ساده تر است.

هنسن: منچستریونایتد قهرمان لیگ برتر می شود

بازیکن اسکاتلندی و اسبق لیورپول که اکنون یکی از سرشناس ترین کارشناسان فوتبال در انگلیس است در مورد جدال دو تیم گفت: چلسی این روزها در اوج است و بازیکنان این تیم روحیه بسیار خوبی دارند از طرف دیگر یونایتد آماده شکست خوردن است. چلسی باید برای کسب پیروزی از دروگبا در خط حمله خود استفاده کند. شاید 50 میلیون دلیل قانع کننده برای حضور فرناندو تورس در ترکیب اصلی باشد اما آنچلوتی نباید او را از ابتدا به زمین بفرستد.

وی در ادامه افزود: به نظر من بازی مساوی می شود اما نباید این را هم فراموش کنیم که چلسی یک فرصت طلایی برای جبران ناکامی‌های این فصل در اختیار خواهد داشت. آنها تا به حال اینقدر به قهرمانی در این فصل نزدیک نبوده‌اند، یک پیروزی برای شاگردان آنچلوتی می تواند ناگهان جام را از چنگ یونایتد در بیاورد.

هنسن خاطر نشان کرد: غریزه من می گوید یونایتد قهرمان این فصل خواهد شد اما آنها کار را برای خودشان دشوار کرده‌اند و فشار روی تیم را تا حد بسیاری بالا برده‌اند.

جدال دو تیم منچستریونایتد و چلسی از هفته سی و ششم لیگ برتر یکشنبه در حالی در اولدترافورد برگزار خواهد شد که پیروزی یونایتد نوزدهمین عنوان قهرمانی آنها را تا حد زیادی مسجل خواهد کرد.