سیاوش اسعدی به خبرنگار مهر گفت: هنوز پروانه ساخت فیلم سینمایی "جیب‌بر خیابان جنوبی" صادر نشده و امیدوارم به زودی فیلمنامه تصویب و فیلم وارد مرحله پیش‌تولید شود، این روزها و با توجه به پروانه ساخت‌هایی که ارائه شده در سینمای ایران کمتر فیلم اجتماعی ساخته می‌شود، حذف این نوع فیلم‌ها تنوع سینمای ایران را در سال 90 برهم می‌زند.

این نویسنده و کارگردان گفت: تنوع تولیدات سال 90 می‌تواند ویترینی رنگارنگ برای سینمای ایران در جشنواره سی‌ام به وجود بیاورد، همان طور که در جشنواره بیست و نهم طیف‌هایی مختلف از فیلم‌های متفاوت روی پرده رفت، امیدوارم این فرصت به من داده شود تا "جیب‌بر خیابان جنوبی" را که یک درام اجتماعی درباره بزهکاری است به زودی مقابل دوربین ببرم.

وی افزود: در میان پروانه ساخت‌هایی که پس از نوروز ارائه شده کمتر فیلم اجتماعی دیده می‌شود، سینمای اجتماعی یکی از محبوب‌ترین و موثرترین گونه‌های سینمایی است و امیدوارم برای رونق تولید در این بخش برنامه‌ریزی شود.

فیلم سینمایی "حوالی اتوبان" به کارگردانی سیاوش اسعدی و بازی گلچهره سجادیه، نورا هاشمی، شهاب حسینی، افشین سنگ‌چاپ و .... زمستان سال 89 روی پرده رفت. فیلم "جیب‌بر خیابان جنوبی" را علی سرتیپی تهیه می‌کند.