غلامعباس عبدی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در استان تهران افزود: منابع طبیعی به عنوان عرصه های ملی باید مورد حمایت جدی قرار گیرند تا از تجاوز و تخریبها در امان باشند.

وی افزود: در هر شرایطی که معادن فعالیت کنند، باید فاقد معارض باشند و ضوابط زیست محیطی را رعایت کرده و با برداشتهای غیر اصولی به منابع طبیعی خسارت وارد نکنند.

واگذاری عرصه های مجاز به متقاضیان

این مسئول تأکید کرد: این اداره کل بر اساس نظر سازمان متولی بهره برداران معادن، اقدام به واگذاری عرصه های مجاز به متقاضیان می کند.

وی ادامه داد: این واگذاری حداکثر تا پنج هکتار در صورت صلاحدید سازمان متولی انجام می شود و بیشتر این واگذاریها کمتر از پنج هکتار و در حد دو هکتار است.

عبدی ن‍ژاد همچنین از موفقیتهای گشت ویژه این اداره کل در ایام تعطیلات نوروزی خبر داد و خاطرنشان ساخت: در مدت یاد شده هیچ گزارشی از تجاوز، تصرف و تخریب اراضی به ما اعلام نشده است.

وی اظهار داشت: در مسئله زمین خواری و برخورد با زمین خواران بزرگ و دانه درشت استان تهران، با کمک مستقیم استانداری، برخورد جدی شده و پرونده متخلفان در شورای حفظ حقوق بیت المال در دست پیگیری قضایی است.